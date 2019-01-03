Süleymanpaşa Çocuk Kulübü Üyeleri Yeni Yıl Partisinde Buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4 yıl önce kurulan ve 8 binin üzerinde üyesi ile Trakya'nın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 6 yaş altı üyelerini 2019'a Merhaba partisinde buluşturdu.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 2019'a Merhaba partisinde çocuklar; yüz boyama, balon patlatma, boyama gibi farklı etkinliklerin yanı sıra doyasıya dans ederek gönüllerince eğlendiler.

Çocuk Kulübü tarafından organize edilen partiye katılarak çocuklara bir süre eşlik eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, çocukların ve ailelerin mutluluklarını paylaştı.

2019'A MERHABA PARTİSİNE İLGİ BÜYÜKTÜ

Partide çocuklara Mutlugiller çizgi roman karakterleri Ali ve Şirin de eşlik ederek çocuklarla dans ettiler. Yaklaşık 2 saat süren parti renkli görüntülere sahne olurken, partiye çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede çocuklara yönelik etkinliklerin 2019 yılında artarak süreceği ifade edildi.