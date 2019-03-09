Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşa'da 44 Kişi Çeşitli Suçlardan Yakalandı

Süleymanpaşa'da 44 Kişi Çeşitli Suçlardan Yakalandı

47 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin Şubat ayı uygulamasında 44 kişi çeşitli suçlardan yakalandı.

Süleymanpaşa'da 44 Kişi Çeşitli Suçlardan Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin Şubat ayı uygulamasında 44 kişi çeşitli suçlardan yakalandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı Şubat ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Evden-iş yerinden-otodan ve açıktan olmak üzere 15 'hırsızlık' olayı ile ilgili 23 şahıs, 3 'yağma' olayı ile ilgili 10 şüpheli ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' olayı ile ilgili 1 şahıs olmak üzere toplam 34 zanlı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca Şubat ayı içerisinde çeşitli zamanlarda yapılan uygulamalarda, bin 328 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kontrol edilen araç ve iş yerleri ile ilgili 1 aracın sahte plakalı olduğu, 1 iş yerinin ise saat 22.00'den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilerek gerekli adli ve idari işlemler uygulandı.

Bu çalışmalar sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi. Ayrıca iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıslardan ele geçirilen bin 130 TL para, 14 şişe alkollü içki ve 94 paket sigara ile 'açıktan hırsızlık' olayından ele geçirilen elektrikli demir kesme aleti sahiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:30 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Süleymanpaşa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının Yaşı Kadar Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı Başkent'te Hırsızlık Çetesinin Son Üyesi de Yakalandı

İstanbullu Gelin'e Faruk ve Özgür'ün Öpüşmesi Damga Vurdu Bu Lisenin Mezunları İşsiz Kalmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:17:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşa'da 44 Kişi Çeşitli Suçlardan Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]