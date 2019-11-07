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Son Dakika 3. Sayfa Süleymanpaşa'da 48 kişi yakalandı

Süleymanpaşa'da 48 kişi yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik yapılan bir aylık çalışmalarda 48 şahıs yakalandı.

Süleymanpaşa'da 48 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik yapılan bir aylık çalışmalarda 48 şahıs yakalandı.


Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2019 yılı Ekim ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi ve bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde yapılan uygulamalarda; 2 bin 199 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bu şahıslardan 8'i aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi.


Görevlilerin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında; 9 kök Hint Keneviri, 2 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 1 işyerine kapatma saatine riayet etmemekten, 1 işyerine 22.00 'dan sonra alkol satışı yapmaktan dolayı idari işlem uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucu (34) ayrı olayda toplam 48 şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
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