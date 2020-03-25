Süleymanpaşa'da ağaçlar budanıyor - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından şehir merkezindeki ağaçları budama çalışmaları başladı.



Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, belediye sorumluluk alanındaki diğer çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi tarafından bahar mevsiminin gelişi ile birlikte gerçekleştirilen çalışmada şehir merkezindeki ağaçların bakım ve budama işlemleri yapıldı.



Kurudukları için tehlike arz eden ve düzensiz büyüyen dalların budandığı, ağaçların sağlıklı büyümesi için yapılan çalışma vatandaşların takdirini kazandı. - TEKİRDAĞ