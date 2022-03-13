Süleymanpaşa'da "Benim Gözümden Resim Yarışması" sonuçlandı - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da "Benim Gözümden Resim Yarışması" sonuçlandı

13.03.2022 11:38
Süleymanpaşa'da "Benim Gözümden Resim Yarışması" sonuçlandı

Süleymanpaşa Belediyesince ilkokul öğrencilerine yönelik dört kategoride düzenlenen, "benim gözümden" temalı resim yarışması sonuçlandı.

Süleymanpaşa Belediyesince ilkokul öğrencilerine yönelik dört kategoride düzenlenen, "benim gözümden" temalı resim yarışması sonuçlandı.

İlkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmaya Süleymanpaşa merkezindeki okullardan 400'ün üzerinde eser katıldı.

Birinci sınıf öğrencilerine yönelik "benim gözümden bayrak", ikinci sınıflara yönelik "benim gözümden cami ve ezan", üçüncü sınıflara yönelik "benim gözümden vatan Türkiye" ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik "benim gözümden asker" kategorilerinde düzenlenen yarışmada, her kategoride en iyi üç eser seçici kurul tarafından belirlenerek ödüle layık görüldü.

Yarışmada birinci sınıflarda Dilek Şakur, ikinci sınıflarda Irmak Tekin, üçüncü sınıflarda Sıla Çatalkaya ve dördüncü sınıflarda Alptuğ Çürük birinci oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yarışmada ödüle hak kazananlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilecek kutlama etkinliklerinde, 24 Nisan Pazar günü sahil dolgu alanında düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Dereceye giren tüm öğrencilere ödül olarak bisiklet ve başarı belgesi takdim edilecek.

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Türkiye, Asker, Vatan, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Süleymanpaşa'da "Benim Gözümden Resim Yarışması" sonuçlandı - Son Dakika
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