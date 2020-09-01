Süleymanpaşa'da her gün bin kişiye sıcak yemek verilecek aşevi açıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesince her gün yaklaşık bin ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşa dört çeşit sıcak yemek verilecek aşevi hizmete açıldı.

Aşevi ile belediyenin Hayır Çarşısı açılışı için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, aşevine eski dönem belediye başkanı Adem Dalgıç'ın isminin verildiğini söyledi.

Yüksel, deprem anında aşevinin 5 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, "60 günde 3 katlı bir bina alt kısmı tamamen betonarme prefabrik bir bina yapıldı. İçerisinde buzhane ve depolar var. Üst katında aşevi var hemen yanında 2 bayramdır yaklaşık bin 200 çocuğumuzu giydirdiğimiz bir hayır çarşımız var. Giyilebilecek durumdaki eşyaların temizlenip, ütüledikten sonra buraya verilip, burada da bedenlerine göre ayırt edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bir hayır çarşısı." dedi.

Eski Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç da aşevine isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Yüksel'e teşekkür etti.

Açılışa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından açılış yapılarak aşevi gezildi.