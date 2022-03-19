Süleymanpaşa'da "Paşa Öğrenci Kartları" dağıtılmaya başladı - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da "Paşa Öğrenci Kartları" dağıtılmaya başladı

19.03.2022 10:53
Süleymanpaşa'da "Paşa Öğrenci Kartları" dağıtılmaya başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için hazırlanan "Paşa Öğrenci Kartları" öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için hazırlanan "Paşa Öğrenci Kartları" öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içinde haftalık 2 GB internet ve Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Paşa Kafe'de geçerli olmak üzere aylık 50 lira yüklü kartlar ilçede yaşayan 12. sınıf öğrencilerine teslim ediliyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrencileri ziyaret ederek kartlarını veriyor.

Yüksel, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son öğrencilerine destek olmak için projeyi hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin eğitim hayatına destek amacıyla hayata geçirdiğimiz projede, haftalık 2 GB internet paketinin bulunduğu kartlarla, öğrencilerimiz Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki kütüphane ziyaretleri esnasında, Paşa Kafe'nin 50 liraya kadar olan çay ve simit ikramlarından da faydalanabilecek, arkadaşları ve sevdikleriyle paylaşabilecek. Gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

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Yahya Kemal Beyatlı, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da 'Paşa Öğrenci Kartları' dağıtılmaya başladı - Son Dakika


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