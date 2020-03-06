Süleymanpaşa'da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Süleymanpaşa'da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı - Son Dakika

Süleymanpaşa'da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı

6 saat önce

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Süleymanpaşa'da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı, System.String[]

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli olaylarda toplamda 45 kişi yakalandı.


Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 2020 yılı Şubat Ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi ve bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.


Uygulama ve denetimlerde 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, bu şahıslardan 6'sı aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 36 ayrı olayda toplam 45 kişi yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Ayrıca 42 yoklama kaçağı olarak aranan şahsa gerekli tebligat yapıldı. Bu çalışmalar sırasında, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait fişekler, 2 adet çalıntı akü, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet monitör, 1 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 8 adet mazgal demiri, 22 adet ecstasy hap ve 40 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Selami Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
13:43 Muhterem Nur'dan üzücü haber
13:05 Can Yaman'ın hiç mi suçu yok!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 15:35:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süleymanpaşa'da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]