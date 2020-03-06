Süleymanpaşa'da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı - Son Dakika

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli olaylarda toplamda 45 kişi yakalandı.



Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 2020 yılı Şubat Ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi ve bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.



Uygulama ve denetimlerde 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, bu şahıslardan 6'sı aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 36 ayrı olayda toplam 45 kişi yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Ayrıca 42 yoklama kaçağı olarak aranan şahsa gerekli tebligat yapıldı. Bu çalışmalar sırasında, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait fişekler, 2 adet çalıntı akü, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet monitör, 1 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 8 adet mazgal demiri, 22 adet ecstasy hap ve 40 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. - TEKİRDAĞ