Süleymanpaşa'da spor tesisi törenle açıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince yaptırılan spor tesisi törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanında özellikle gençleri spora yönlendirmek amacıyla yaptığı spor tesislerine bir yenisini daha ekledi.

Namık Kemal Mahallesi'nde inşa edilen tesisin açılışı Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya tarafından yapıldı.

Tesise, 12. Dönem Tekirdağ Milletvekili ve Tekirdağspor'un Kurucu Başkanı Fethi Mahramlı'nın adı verildi.

Törende konuşan Yüksel, tesisin halı saha, basketbol ve voleybol oynanabilen çok amaçlı saha, tenis kortu, çocuk parkı, çay bahçesi ve bisiklet-yürüyüş yolundan oluştuğunu belirtti.

Bu tesiste gençler ve çocuklar için birçok branşta kurslar açacaklarını aktaran Yüksel, "Gençliği olmayanın geleceği de olmaz. Bu anlayışla mahallemize kazandırdığımız tesisimiz, gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Namık Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz sezondan kalan yollarımızda asfalt çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Şebnem Çalışkan, Yüksel'e, mahalleye yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da marifetin iltifata tabi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'a önemli hizmetleri olmuş Fethi Mahramlı'nın adının bu tesislerde yaşatılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de okuduğum dönemde gördüğüm spor tesislerine imrenerek bakardım, şu anda burada o tesislerden daha iyilerini görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, spor tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Törenin ardından protokol mensupları ile tesisleri dolaşan Yüksel, gençlerle basketbol ve futbol oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Namık Kemal Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Namık Kemal Mahallesi Fethi Mahramlı Spor Tesisi açılışında çocuklar için şişme oyun grupları, survivor parkuru, macera küpü, yüz boyama, halka atma ve sosis balon gibi eğlenceli etkinlikler de yer aldı.