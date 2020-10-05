Süleymanpaşa'da spor tesisleri birer birer tamamlanıyor - Son Dakika

Süleymanpaşa'da spor tesisleri birer birer tamamlanıyor

Süleymanpaşa genelinde 30 spor tesisi projesi kapsamında birçok mahallede devam eden çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Süleymanpaşa'da spor tesisleri birer birer tamamlanıyor, System.String[]

Süleymanpaşa genelinde 30 spor tesisi projesi kapsamında birçok mahallede devam eden çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Çok sayıda noktada eş zamanlı olarak süren çalışmalar ile altı spor tesisi daha tamamlanma aşamasına geldi.

Çınarlı Mahallesi Safiye Osman Çeliker İlkokulu, Çiftlikönü Mahallesi Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu, Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Bölgesi, 100. Yıl Mahallesi Barış Sokak ve Atatürk Mahallesi 265. Sokak'ta basketbol ve voleybol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı spor sahaları ile Kumbağ Mahallesi ve yine Çiftlikönü Mahallesi Karlık Caddesi'nde halı saha tesisleri hizmete girmek için gün sayıyor.

"Yakında gençlerimizle spor tesislerimizde bir araya geleceğiz"

Hizmete girmeye hazırlanan yeni spor tesisleri ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Gençliği olmayanın geleceği olmaz' ilkesinden hareketle gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak projelere önem verdiklerini dile getirerek, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak genç kardeşlerimize konforlu ortamlarda spor yapabilecekleri yeni alanlar yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin zihinsel ve bedensel sağlığını korumak, gelişimlerine katkı sunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak sağlıklı aktivitelere yönlendirmek için kolları sıvadık ve spor tesislerimizi birer birer hizmete hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Çok yakında gençlerimizle bu tesislerde bir araya gelerek sporun birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşayacağız Allah'ın izniyle. Şimdiden tüm gençlerimize ve Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa'da spor tesisleri birer birer tamamlanıyor
Süleymanpaşa'da spor tesisleri birer birer tamamlanıyor
Süleymanpaşa'da spor tesisleri birer birer tamamlanıyor

Süleymanpaşa, basketbol, Karadeniz, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süleymanpaşa'da spor tesisleri birer birer tamamlanıyor - Son Dakika Spor

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