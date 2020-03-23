Süleymanpaşa'da tüm banklar kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da tüm banklar kaldırıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa'da tüm banklar kaldırıldı

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi, Yeni Tip Korona Virüsü ile mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

Süleymanpaşa'da tüm banklar kaldırıldı, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, Yeni Tip Korona Virüsü ile mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Tüm ana caddelerde dezenfeksiyon çalışmaları sürerken, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından umuma açık alanlardaki banklar da kaldırılmaya başlandı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, korona virüsüne karşı en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların virüsten korunmaları için alınan önlemler kapsamında kamusal alanlardaki tüm oturulabilir kent mobilyalarının sökülerek geçici olarak toplandığı belirtildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sökülen banklar, geçici süreyle alıkonulacak, salgın tehlikesinin bertaraf edilmesinin ardından yeniden yerlerine yerleştirilecek.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Korona virüsüne karşı ülke çapında alınan üst düzey önlemlere ek olarak yeni tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Belediye olarak tüm imkanlarımızla bu salgınla kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizi seferber ettik, her gün ana caddelerimizi dezenfekte ediyoruz. Bilindiği üzere en büyük risk grubunu 65 yaş üstü büyüklerimiz oluşturuyor. Onların sağlığını çok önemsiyoruz. Büyüklerimizin evlerinde ve sağlıklı kalmalarını istiyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı sevincini onlarla birlikte yaşayabilmek adına da bir dizi tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede şehrimizdeki tüm bankları ve oturma gruplarını geçici süreyle kaldırıyoruz. Değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyor ve anlayışlarına sığınıyorum. Bu süreçte evlerinde kalsınlar, biz Allah'ın izniyle hiçbirini yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.


Öte yandan, korona virüsü salgını tam olarak kontrol altına alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin ve olası ek önlemlerin tavizsiz uygulanmaya devam edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:26 Kaynak: İHA

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