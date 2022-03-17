Süleymanpaşa'da voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesince kız çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sportif faaliyetlerdeki başarılarını arttırmak, özellikle kız çocuklarını spora yönlendirerek sağlıklı bireyler yetiştirmek üzere gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Kasım ayında gerçekleştirilen futbol turnuvası ile ilçedeki okullar arası rekabeti dostlukla pekiştiren belediye, Süleymanpaşa'nın Yıldızları ve Süleymanpaşa'nın Şampiyonları voleybol turnuvaları ile kız öğrencileri bir araya getirdi.

Turnuvanın açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar yaptı.

Çınar, kızların hayatın her alanında olduğu gibi sporda da var olmalarının önemine değinerek, belediye olarak bu alanda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda başlayan turnuvaya gençler kategorisinde AKA Koleji, Aden Koleji, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi, Ebru Naim Fen Lisesi, Bahçeşehir Koleji ve Final Okulları katılırken, açılış karşılaşmasında Aden Koleji ile Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi büyük bir mücadele ortaya koydu.

Yıldızlar kategorisinde de Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu, Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu, 50. Yıl Ortaokulu, Mediha Mehmet Tetikol İlköğretim Okulu ve Bahçelievler Ortaokulu mücadele ediyor.

Kategorilerinde ilk üçe girecek sporculara ödüllerin verileceği turnuvanın final maçları 21 Mart Pazartesi günü oynanacak.