Süleymanpaşa'da voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Süleymanpaşa'da voleybol turnuvası düzenlendi

17.03.2022 10:56
Süleymanpaşa'da voleybol turnuvası düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesince kız çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesince kız çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sportif faaliyetlerdeki başarılarını arttırmak, özellikle kız çocuklarını spora yönlendirerek sağlıklı bireyler yetiştirmek üzere gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Kasım ayında gerçekleştirilen futbol turnuvası ile ilçedeki okullar arası rekabeti dostlukla pekiştiren belediye, Süleymanpaşa'nın Yıldızları ve Süleymanpaşa'nın Şampiyonları voleybol turnuvaları ile kız öğrencileri bir araya getirdi.

Turnuvanın açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar yaptı.

Çınar, kızların hayatın her alanında olduğu gibi sporda da var olmalarının önemine değinerek, belediye olarak bu alanda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda başlayan turnuvaya gençler kategorisinde AKA Koleji, Aden Koleji, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi, Ebru Naim Fen Lisesi, Bahçeşehir Koleji ve Final Okulları katılırken, açılış karşılaşmasında Aden Koleji ile Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi büyük bir mücadele ortaya koydu.

Yıldızlar kategorisinde de Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu, Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu, 50. Yıl Ortaokulu, Mediha Mehmet Tetikol İlköğretim Okulu ve Bahçelievler Ortaokulu mücadele ediyor.

Kategorilerinde ilk üçe girecek sporculara ödüllerin verileceği turnuvanın final maçları 21 Mart Pazartesi günü oynanacak.

YORUMLAR
500
Gölcük Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı Gölcük Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

voleybol, okullar, Futbol, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:41 Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa'da voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement