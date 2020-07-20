Süleymanpaşa'da yol atağı sürüyor - Son Dakika

Süleymanpaşa'da yol atağı sürüyor

Yıllarca ihmal edilmiş, el değmemiş yolların tamamını yenileme hedefi ile hareket eden Süleymanpaşa Belediyesi, yol çalışmalarında hız kesmiyor.

Yıllarca ihmal edilmiş, el değmemiş yolların tamamını yenileme hedefi ile hareket eden Süleymanpaşa Belediyesi, yol çalışmalarında hız kesmiyor. Uzun yıllardır unutulan Yavuz Mahallesi'nin sokakları birer birer yenilenirken, Değirmenaltı Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmaları tam gaz sürüyor. Öte yandan panoramik Süleymanpaşa manzarası ile göz dolduran Ata Tepe'de çevre düzenlemelerinde de sona yaklaşıldı.

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Yavuz Mahallesi, çok uzun yıllar hizmet alamayan mahallelerin başında gelirken, yeni dönemde Lise Caddesi'nin baştan aşağı yenilenmesi ile başlayan ve spor tesisleri ile devam eden yatırımlarla birer birer tanışmaya devam ediyor. Ayrıca mahallede özellikle Perşembe Pazarı ile bağlantılı tüm yollarla bakıma gereksinim duyulan sokaklar sil baştan yenileniyor. Son olarak Ferah Sokak, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bozuk zemin tamamen kaldırılarak yeniden yapılıyor. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahalle sakinleri ve esnafla istişarelerde bulunarak talep ve beklentileri not etti.


Değirmenaltı Mahallesi'nde de yoğun olarak sürdürülen yol çalışmaları dikkat çekiyor. Mahallede muhtelif sokak ve caddelerde yol yapım, onarım ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Başkan Yüksel de çalışmalara bizzat katılarak incelemelerde bulundu. Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesinin yeni dönem prestij projelerinden biri olan, panoramik şehir manzarası ile kente değer katacak ve yeni adıyla Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ata Tepe projesi ile ilgili çalışmalar sürerken, Ata Tepe ve Paşa Park'a ulaşan yollarda da çevre düzenlemesi, perde duvar ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Çalışmaların yaz boyunca süreceğinin altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "İlçemizde uzun bir zamandır ihmal edilen mahallelerimizdeki cadde ve sokakları bir bir yenileyerek ilçemize ve hemşehrilerimize yakışır bir hale getiriyoruz. Aynı anda şehrin birçok noktasında hummalı bir çalışmamız var. Kendi ekiplerimizle bir taraftan yeni projeleri hayata geçirirken diğer taraftan hayatı zorlaştıran yollarımızı yenileyerek hemşehrilerimizin istifadesine kazandırıyoruz. Yaz aylarını iyi değerlendirerek yenileme çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Yavuz Mahallesi, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da yol atağı sürüyor - Son Dakika
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