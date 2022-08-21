Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

21.08.2022 09:42
Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli O.Y.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan F.G.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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