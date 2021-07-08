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Süleymanpaşa ile Marmara Adalar arası deniz ulaşımı müjdesi - Son Dakika

Süleymanpaşa ile Marmara Adalar arası deniz ulaşımı müjdesi

08.07.2021 15:45
Süleymanpaşa ile Marmara Adalar arası deniz ulaşımı müjdesi, System.String[]

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'u ilçede misafir etti, gerçekleştirilen projeleri gezdirerek bilgilendirmede bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'u ilçede misafir etti, gerçekleştirilen projeleri gezdirerek bilgilendirmede bulundu. Ziyaretten bir de müjdeli haber çıktı.

Balıkesir'e bağlı Adalar ilçesi Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ünlü'yü ağırlayan Başkan Yüksel, Rumeli İskelesi, Altınova sahil düzenleme projesi ve Cumhuriyet ile Değirmenaltı Mahallesi arasında uzanan yeni sahil şeridini gezdirdi. İki başkan, Barbaros'ta da incelemelerde bulundu.

Yüksel ve Aksoy, ayrıca ortaklaşa gerçekleştirilecek proje ile ilgili olarak Tekirdağ Liman Başkanı Erol Kayalı'ya ziyarette bulundu.

Adalar'a deniz ulaşımı müjdesi

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yepyeni bir proje ile ilgili de müjdeyi verdi. Yüksel, "Adalar Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Aksoy ile Başkan Yardımcısı Sayın Murat Ünlü'yü belediyemizde ağırladık. Şehrimizde devam eden proje ve yatırımlarımızın durumunu yerinde inceleyerek fikir alışverişinde bulunduğumuz kıymetli başkan ve başkan yardımcımızla birlikte, Tekirdağ Liman Başkanımız Erol Kayalı'yı ziyaret ettik. Bir müjdeyi de Süleymanpaşa'da yaşayan 200 bin hemşehrimizle paylaşmak istiyorum. Adalar Belediye Başkanımız ile koordineli olarak Barbaros Mahallemiz ile Adalar arasında gerçekleştirmeyi planladığımız deniz ulaşımı çalışmalarına hız veriyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa ile Marmara Adalar arası deniz ulaşımı müjdesi
Süleymanpaşa ile Marmara Adalar arası deniz ulaşımı müjdesi
Süleymanpaşa ile Marmara Adalar arası deniz ulaşımı müjdesi
Süleymanpaşa ile Marmara Adalar arası deniz ulaşımı müjdesi

Süleyman Aksoy, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Marmara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Süleymanpaşa ile Marmara Adalar arası deniz ulaşımı müjdesi - Son Dakika


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