Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşa İlkokulu'ndan Tekirdağspor'a Destek

Süleymanpaşa İlkokulu'ndan Tekirdağspor'a Destek

1 saat önce

Süleymanpaşa İlkokulu'nda, Okul Aile Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler Tekirdağspor'a destek olmak amacıyla basılan etiketlerden satın aldı.

Süleymanpaşa İlkokulu'ndan Tekirdağspor'a Destek, System.String[]
Süleymanpaşa İlkokulu'nda, Okul Aile Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler Tekirdağspor'a destek olmak amacıyla basılan etiketlerden satın aldı.

Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü Hüseyin Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin takımına herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Mutlu, okul olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini ifade ederek, "Tekirdağspor ruhunun yaşamasına katkı sağlamak düşüncesiyle projemizi hayata geçirdik. Okulumuz Tekirdağ'da bu kampanyaya ilk defa destek veren okul. Bütün ilklerin öncüsü, Süleymanpaşa İlkokulu. Herkesin Tekirdağspor konusunda hassas olması gerekiyor. Bu takım bütün şehrin takımı." dedi.

Okulda düzenlenen etkinliğe, Tekirdağspor Başkanı Ahmet Biler, Tekirdağspor ikinci Başkanı İsmet Tanrısever, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve Tekirdağspor atkısı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:36 Kaynak: AA

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