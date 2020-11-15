Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışı

Tekirdağ'da farklı illerden 90 sporcunun katılımıyla Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları yapıldı.

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Bisiklet Temsilciliği iş birliğinde MTB (dağ bisikleti) yarışı düzenlendi.

Karadeniz Mahallesinde yapılan yarışlar, junior erkek, junior kadın, genç erkek, genç kadın, elit erkek, elit kadın, master erkek A, master erkek B, master kadın ve paralimpik olmak üzere 9 kategoride, 90 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gün boyu süren yarışlarda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.