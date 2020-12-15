Süleymanpaşa'nın maskotu Duman'a özel hediye - Son Dakika

Süleymanpaşa'nın maskotu Duman'a özel hediye

15.12.2020 10:37
Süleymanpaşa'nın maskotu Duman'a özel hediye, System.String[]

Rumeli İskelesi'nde bulunan sıra dükkanlarda faaliyet gösteren, kadınların el emeği üretimlerini değerlendirebildikleri S.S. Paşa 59 Küçük Sanat Kooperatifi, kendi üretimleri olan ilk kedi minderini Süleymanpaşa Belediyesinin himayesindeki Duman isimli kediye hediye etti.

Rumeli İskelesi'nde bulunan sıra dükkanlarda faaliyet gösteren, kadınların el emeği üretimlerini değerlendirebildikleri S.S. Paşa 59 Küçük Sanat Kooperatifi, kendi üretimleri olan ilk kedi minderini Süleymanpaşa Belediyesinin himayesindeki Duman isimli kediye hediye etti.

Süleymanpaşa Kent Konseyi bünyesinde kurulan ve Süleymanpaşa Belediyesinin desteğiyle kadın girişimine önayak olan S.S. Paşa 59 Küçük Sanat Kooperatifi, üretimlerine devam ediyor. Kooperatif üyesi kadınlar, kedi ve köpek gibi ev hayvanları için kişiye özel minder tasarımlarını görücüye çıkardı.

İlk üretilen minder ise Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda yaşayan Duman isimli kediye hediye edildi. Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret ederek, Duman'ın adının ve Süleymanpaşa Belediyesi logosunun yer aldığı minderi Yüksel'e takdim etti.

Konsey Başkanı Güngör'e ziyareti ve hediyesi için teşekkür eden Belediye Başkanı Yüksel, "Süleymanpaşalı kadın girişimcilerimizden Duman'a hediye geldi! Rumeli İskelemizdeki sıra dükkanlarda faaliyet gösteren kooperatifimizin, kadın girişimcileri tarafından üretilerek satışa sunulacak kedi minderlerinin ilki, belediyemizin sevimli maskotu Duman için hazırlandı. Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanımız Sn. Beste Emre Güngör'ün hediyesine ve minderin hazırlanmasında emeği geçen hanım kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Güngör, tasarımından üretimine tamamen kendi ürettikleri minderler için bütün hayvanseverleri Rumeli İskelesi girişindeki kooperatife ait satış mağazasına beklediklerini dile getirdi.

Kadınlar üretiyor, kooperatif ekonomiye kazandırıyor. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa'nın maskotu Duman'a özel hediye
Süleymanpaşa'nın maskotu Duman'a özel hediye

Kent Konseyi, Süleymanpaşa, Rumeli, Kadın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Süleymanpaşa'nın maskotu Duman'a özel hediye - Son Dakika


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