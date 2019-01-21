Süleymanpaşa Sanat Şehri Olacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat Galerisi, Ressam Özgür Eryılmaz'ın eserlerinin yer aldığı "Evrenin Müziği" adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat Galerisi, Ressam Özgür Eryılmaz'ın eserlerinin yer aldığı "Evrenin Müziği" adlı sergiye ev sahipliği yaptı.



Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın eşi Belgin Eşkinat ile birlikte katıldığı açılışta Ressam Özgür Eryılmaz da yerini alırken sanatsever Süleymanpaşalılar da Bisanthe Sanat Galerisi'ne akın etti.



"Müziğin tarih boyunca evrimi, insanla buluşması ve insanlığın onu keşfi"



Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan eserlerin sahibi Özgür Eryılmaz, serginin farklarının altını çizerken, "Serginin genel teması müzik. Müziğin tarih boyunca evrimi, insanla buluşması ve insanlığın onu keşfi. Tüm bu süreçleri içeren aslında bir araştırma. Müziğin resmin alanına nasıl girebileceği, nasıl ele alınabileceği hakkında bir takım araştırmalar içeriyor. Enstrümanlar, sosyal yapılar, müziği üreten dinleyen ve tüketen kim varsa onları ele almaya çalıştım. Buradaki kullandığım teknik bunların bir kısmını ele alabilmemi sağladı. Ancak ortaya çok verimli eserler çıktı" dedi.



"Süleymanpaşa sanat şehri olarak da anılacak"



Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da eserlerin sahibi Eryılmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür ederken, "Ressam Özgür Eryılmaz'ın eserlerini Değirmenaltında bulunan Bisanthe Sanat Galerisinde sanatseverlerin izlenimine sunduk. Süleymanpaşa sanat şehri olarak da anılacak" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, serginin 1 ay boyunca sanatsever Süleymanpaşalıların ziyaretine açık kalacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ

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