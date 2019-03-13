Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşa'ya 3 Yeni Halk Plajı

Süleymanpaşa'ya 3 Yeni Halk Plajı

14 dakika önce

Süleymanpaşa Belediye Başkan Ekrem Eşkinat, 2017 yılında açtığı Kumbağ Mutlukent Halk Plajı'nın ardından 3 yeni halk plajı daha açacağını söyledi.

Süleymanpaşa'ya 3 Yeni Halk Plajı, System.String[]
Süleymanpaşa Belediye Başkan Ekrem Eşkinat, 2017 yılında açtığı Kumbağ Mutlukent Halk Plajı'nın ardından 3 yeni halk plajı daha açacağını söyledi.

Süleymanpaşa'da vatandaşların plaj talebi olduğunu söyleyen Eşkinat, "Deniz kenarındayız ve maalesef plajımız yok. Küçük bir plaj açtık. Sansasyon oldu. Plaja hasret kalmışız. Benim çocukluğumda 5-6 tane plaj vardı. Değirmenaltı, Dereağzı, Kumbağ, Barbaros, Topağaç. Ne oldu onlar? Şimdi hepsini tekrar geri getiriyoruz" dedi.

Yeni plajların ilkinin haziran ayında Altınova'da açılacağı ifade eden Eşkinat, "İlk yaptığımız Kumbağ Mutlukent plajından sonra Haziran ayında ikinci plajımızı da halkımızın hizmetine sunacağız. Bu seri ondan sonra devam edecek. Bu şehirdeki insanlara deniz kenarında yaşadığını hatırlatacağız. Tekirdağ'ın ilk halk plajı olan Kumbağ Mutlkent Halk Plajı 2017'de hizmet vermeye başladı. Plajlar halkındır dedik ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilerini ekliyoruz. Önce Erenyalı, ardından Kumbağ Limanı yanı ve hemen sonrasında da Barbaros Halk Plajlarını hazırlayıp Süleymanpaşalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kumbağ, Süleymanpaşa, Güncel
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