Süleymanpaşa'ya altın madalya ile döndü

Süleymanpaşa Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteğin karşılığını madalyalarla taçlandırıyor.

Bursa'da düzenlenen Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Kupası Müsabakaları Yıldız Bayanlar kategorisinde Aslı Karaaslan altın madalya kazandı. Bursa'da düzenlenen ve 5 farklı yaş kategorisinde yarışmacıları ağırlayan organizasyonda mücadele eden Aslı Karaaslan, Yıldız Bayanlar kategorisinde en başarılı performansı sergileyerek Süleymanpaşa'ya altın madalyayla döndü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Kupası'nda mücadele eden Aslı Karaaslan, katıldığı ilk turnuvada altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Aslı Karaaslan, kendi kategorisinde en yüksek puanı elde ederek kazandığı altın madalya ile Tekirdağ'ın gururu oldu. - TEKİRDAĞ