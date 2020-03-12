Süleymanpaşa'ya bahar geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'ya bahar geliyor - Son Dakika

Süleymanpaşa'ya bahar geliyor

7 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Park ve Bahçeler Birimi, mart ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Süleymanpaşa'ya bahar geliyor, System.String[]

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Park ve Bahçeler Birimi, mart ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı.


Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait çay bahçelerinde otların temizlenmesi ile çalışmalara başlayan ekipler, çiçek ekimi çalışması ile de şehrin güzelleşmesi adına ilk adımı attı.


Birçok noktada gelen talepleri de dikkate alarak harekete geçen Park ve Bahçeler Birimi, yabani otlara karşı ilaçlama çalışması da gerçekleştirirken yaptığı peyzaj çalışmaları ile de atıl durumda kalmış alanların görsel olarak aslında ne kadar değerli olduğunu gösterdi.


"Bizim şehrimiz hiçbir yerde olmayan güzelliklere sahip"


Yapılan çalışmaları değerlendiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Mart ayı ile birlikte sıcaklıklardaki yükseliş bizi bahara ve yaza hazırlığa sevk etti. Bizim şehrimiz hiçbir yerde olmayan güzelliklere sahip. Bu güzellikleri ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Birkaç gün içinde Süleymanpaşa'nın dört bir yanında yaşanan değişimi görsel olarak da görmeye başlayacaksınız. Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni bir ayın, yeni bir mevsimin, yeni bir dönemin tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
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