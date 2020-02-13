Süleymanpaşa'ya yedi ayda 385 bin metrekare yol yapıldı - Son Dakika
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Süleymanpaşa'ya yedi ayda 385 bin metrekare yol yapıldı

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçeye yedi ayda 385 bin metrekare yol yaptıklarını bildirdi.

Süleymanpaşa'ya yedi ayda 385 bin metrekare yol yapıldı, System.String[]

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçeye yedi ayda 385 bin metrekare yol yaptıklarını bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleymanpaşa'nın turizm konusunda bölgenin dinamiği olduğunu söyledi.

İlçeye yatırımların aralıksız devam ettiğini belirten Yüksel, "Bu yıl 650 bin metrekare yol yapmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar son 7 ayda 385 bin metrekare yol yaptık. Süleymanpaşa'nın öncelikli sorunlarından biri de yoldur." dedi.

Süleymanpaşa'da turizmi hareketlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yolda hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde bir kaç farklı noktada turizmimizi canladıracak yatırımımız geliyor. Süleymanpaşa'nın arkasında Tekirdağ'da 850 bin insanımız daha yaşıyor. Süleymanpaşa, diğer illere açılmadan önce arkadaki 10 ilçeye de cazibe merkezi olabilecek durumda."

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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