Süleymanpaşalı genç sporcular madalyalara ambargo koydu

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu gençler, Türkiye şampiyonalarında kürsülere adeta ambargo koydu. Son olarak Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası ile Genç ve Yıldızlar Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda madalyaları toplayan Süleymanpaşalı sporcular Tekirdağ'ın gururu oldular.

25-29 Ağustos tarihleri arasında Kayseri'de yapılan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonasında, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Eymen Tuna, +52 kilo Kumite dalında bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Diğer yandan, 30 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de gerçekleştirilen Genç ve Yıldızlar Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Süleymanpaşalı sporcular organizasyonu 3 bronz madalya ve bir beşincilik elde ederek tamamladı.

İzmir'den 3 bronzla döndüler

Türkiye Güreş Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Genç ve Yıldızlar Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası İzmir Narlıdere Plaj Sporları Tesisinde yapıldı. 30 ilden 230 sporcunun katıldığı müsabakaya Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Eray Türekçioğlu, 50 kilogram Yıldız Erkekler kategorisinde, Aylin Avcı 50 kilogram Yıldız Kızlar kategorisinde ve Damla Kör de 60 kilogram Genç Kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar. Şampiyonada mücadele eden Betül Günay ise 50 kilogram Yıldız Kızlarda Türkiye beşincisi olarak gelecek için umut verdi.

Genç ve Yıldızlar Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonasında madalya başarısı yakalayan sporcular aynı zamanda milli takım kampına da davet edilme başarısı elde ettiler. - TEKİRDAĞ