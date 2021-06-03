Süleymanpaşalı kadınlardan köy kahvelerine destek - Son Dakika

Süleymanpaşa Kent Konseyi, hem korona virüsü salgını döneminde kapılarını kapatmak zorunda kalan köy kahvehanelerine destek olmak hem de geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla takdir toplayan bir çalışmaya imza attı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen, Süleymanpaşa Belediyesi işbirliği ve Trakya Kalkınma Ajans desteği ile gerçekleştirilen Tekstil Geri Dönüşümü projesi kapsamında, tekstil atölyelerinden elde edilen üretim fazlası kumaşlar, üzerlerine işlemeler yapılarak masa örtüsüne dönüştürüldü. S.S. Paşa 59 Küçük Sanat Kooperatifi bünyesinde üretilen masa örtüleri, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından kırsal mahallelerde bulunan kıraathanelere ulaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, "Süleymanpaşa Kent Konseyimizin Tekstil Geri Dönüşümü projesi kapsamında, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'in talebiyle S.S Paşa59 Küçük Sanat Kooperatifimiz kadınları, pandemi döneminde dükkanlarını kapatan kahveci esnafımıza masa örtüleri dikerek üretime katkı verdiler, geri dönüşüm zincirinin halkası oldular. Emek veren kadınlarımıza, destek veren Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ