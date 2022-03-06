Süleymanpaşalı karateciler kuşak atladı - Son Dakika
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Süleymanpaşalı karateciler kuşak atladı

06.03.2022 12:38
Süleymanpaşalı karateciler kuşak atladı

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde açılan Kış Okulu kapsamında karate eğitimi alan öğrenciler, sınavlarında başarılı olarak bir üst kuşağa geçti.

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde açılan Kış Okulu kapsamında karate eğitimi alan öğrenciler, sınavlarında başarılı olarak bir üst kuşağa geçti.

Boks, tekvando, karate, buz pateni, buz hokeyi, futbol, gitar, piyano ve halk oyunları ile İngilizce olmak üzere 6 spor, 4 kültür-sanat kursu ile binlerce öğrenciye temel düzeyde eğitim veren Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulu, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlarken, öğrencilerden kurslar için ücret talep edilmiyor.

Kış Okulları bünyesinde açılan karate kursunda eğitim alan öğrenciler, Türkiye Karate Federasyonunca düzenlenen 2022 yılı 1. Dönem Karate Kuşak Terfi Sınavı'nda öğrendikleri teknikleri sergiledi.

Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde iki grupta sınava tabi tutulan öğrenciler, sınavlarda başarılı olarak kuşak atladı.

Sınavlarda 60 öğrencinin ter döktüğü ve bir üst kuşağa terfi etme başarısı gösterdiği belirtildi.

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İngilizce, gençlik, Futbol, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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