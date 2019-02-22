Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşalılar Fidan Ve Çiçek Dağıtımına Yoğun İlgi Gösterdi

Süleymanpaşalılar Fidan Ve Çiçek Dağıtımına Yoğun İlgi Gösterdi

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, "Sizin de dikili bir ağacınız olsun" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında kendi serasında ürettiği sedir, çam ve servi fidanlarını ile mevsimlik çiçekleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor.

Süleymanpaşalılar Fidan Ve Çiçek Dağıtımına Yoğun İlgi Gösterdi, System.String[]

250 FİDAN 500 MEVSİMLİK ÇİÇEK DAĞITILDI

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi tarafından üretilen fidanlar Hürriyet Mahallesi Baykallar Mevkisi Anı Kıyı Sokak'ta bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Serasından halka dağıtılırken şu ana kadar yaklaşık 250 fidan ve 5 bin mevsimlik çiçek vatandaşlara hediye edildi.

28 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Tamamen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nde üretilen fidan ve çiçeklerin dağıtımı 28 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:11 Kaynak: Bültenler

Hürriyet Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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