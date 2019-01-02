Son Dakika Haberleri: Sülfrik Asit Tankeri Devrildi : 1 Yaralı

Sülfrik Asit Tankeri Devrildi : 1 Yaralı

2 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sülfürik asit maddesi yüklü tanker devrildi.

Sülfrik Asit Tankeri Devrildi : 1 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sülfürik asit maddesi yüklü tanker devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

Sabah saatlerinde Bandırma - Çanakkale Yolu General Balcı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Kenan Karaca idaresindeki 10 NJ 755 plakalı 22 tonluk sülfürik asit yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tanker sürücüsü Kenan Karaca yaralanırken, tanker içerisindeki sülfürik asit maddesi yola aktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri aracın sürücüsünü yaralı halde sağlık ekiplerine teslim ederken, karayolları ve belediye ekipleri yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmından trafik kontrollü olarak verildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Sabah, Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa
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