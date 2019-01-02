Sülfrik Asit Tankeri Devrildi : 1 Yaralı
2 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sülfürik asit maddesi yüklü tanker devrildi.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde sülfürik asit maddesi yüklü tanker devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. Sabah
saatlerinde Bandırma - Çanakkale
Yolu General Balcı
Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Kenan Karaca idaresindeki 10 NJ 755 plakalı 22 tonluk sülfürik asit yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tanker sürücüsü Kenan Karaca yaralanırken, tanker içerisindeki sülfürik asit maddesi yola aktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye
Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri aracın sürücüsünü yaralı halde sağlık ekiplerine teslim ederken, karayolları ve belediye ekipleri yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmından trafik kontrollü olarak verildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
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