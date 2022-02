Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var - Son Dakika

Manisa Gördes'te faaliyet gösteren Meta Nikel Kobalt A.Ş.'ye ait sülfürik asit taşıyan 41 AIU 856 plakalı tanker ile bir otomobilin iki şeritli yolda çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Tankerin arkasında "Tehlikesiz Madde" yazması dikkat çekti.

"TANKERDEN UFAK BİR SIZINTI VAR"

Akhisar- Gördes karayolunda yaşanan kazanın ardından olay yerine gelerek inceleme yapan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Bakırlıoğlu, bu bölgede sık sık kaza yaşandığına dikkat çekti. Tankerin üzerinde 'tehlikesiz madde' yazılmış olmasına da tepki gösteren Bakırlıoğlu şunları söyledi:

"Kaza yapan tankerde yaklaşık 25 ton çok tehlikeli madde sınıfında olan sülfürik asit bulunmakta. Bulunduğumuz yerin ise yaklaşık 50 metre ilerisinde Akhisar'ın köyüne içme suyu sağlayan pompalar bulunmakta. Burada sabah 10 sularında bir kaza meydana geliyor ve bu sülfürik asit yüklü tanker ile bir özel araç çarpışıyor. Kazada 5 tane yaralımız var, hayati tehlikeleri yok, bu en büyük tesellimiz. Ancak bu sülfürik asit kamyonunda şu an bizim gözle gördüğümüz ufak bir sızıntı var ancak alttaki durumun ne olduğuyla ilgili bir fikrimiz yok. Birazdan kaldırıldığında alttaki manzarayı görebileceğiz.

"GÜNDE BİN TON SÜLFÜRİK ASİT SEYAHAT EDİYOR"

Bu kaza bu yolda yaşanan ilk kaza değil, anladığım kadarıyla son kaza da olmayacak. Benim bildiğim en az beş tane kaza meydana geldi hatta bazı kazalarda sülfürik asitin tamamen boşaldığı ve toprağa karıştığı da oldu. Burada buna benzer yaklaşık 30 ile 50 arasında tanker bu yolda her gün seyahat etmekte. Meta Madenciliğin işlettiği nikel zenginleştirme tesisinde günde yaklaşık bin ton sülfürik asit kullanılmakta ve bu trafikte sürekli seyahat etmekte. Yollar bizim yıllardır dile getirdiğimiz gibi iki şeritli bir yol, çok tehlikeli bir yol. Bu yolun genişletilmesiyle ilgili uzun zamandır bizim çağrılarımız var. Böylesine dar, riskli, virajlı bir yolda her gün bin ton sülfürik asit taşınıyor. Bu da benim şahit olduğum beşinci kaza. Daha büyük çevre facialarıyla karşı karşıya kalma riskimiz her gün geçerliliğini korumakta. Gördes'te yaşayanlar, bu bölgede yaşayanlar bu kaza riskini, büyük bir çevre felaketi olma riskini her gün yaşıyor. Böyle bir risk olmasına rağmen tesisin kapasitesi arttırılmak isteniyor. Buraya Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisi kurulmak isteniyor. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız."