Üye Girişi
Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var - Son Dakika

Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var

21.02.2022 13:26

Manisa'nın Akhisar-Gördes karayolunda sülfürik asit taşıyan bir tanker ile bir otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Bakırlıoğlu, "Bu bölgede yaşayanlar bu kaza riskini, büyük bir çevre felaketi olma riskini her gün yaşıyor. Böyle bir risk olmasına rağmen tesisin kapasitesi arttırılmak isteniyor. Buraya Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisi kurulmak isteniyor" dedi.

Manisa Gördes'te faaliyet gösteren Meta Nikel Kobalt A.Ş.'ye ait sülfürik asit taşıyan 41 AIU 856 plakalı tanker ile bir otomobilin iki şeritli yolda çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Tankerin arkasında "Tehlikesiz Madde" yazması dikkat çekti.

"TANKERDEN UFAK BİR SIZINTI VAR"

Akhisar- Gördes karayolunda yaşanan kazanın ardından olay yerine gelerek inceleme yapan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Bakırlıoğlu, bu bölgede sık sık kaza yaşandığına dikkat çekti. Tankerin üzerinde 'tehlikesiz madde' yazılmış olmasına da tepki gösteren Bakırlıoğlu şunları söyledi:

"Kaza yapan tankerde yaklaşık 25 ton çok tehlikeli madde sınıfında olan sülfürik asit bulunmakta. Bulunduğumuz yerin ise yaklaşık 50 metre ilerisinde Akhisar'ın köyüne içme suyu sağlayan pompalar bulunmakta. Burada sabah 10 sularında bir kaza meydana geliyor ve bu sülfürik asit yüklü tanker ile bir özel araç çarpışıyor. Kazada 5 tane yaralımız var, hayati tehlikeleri yok, bu en büyük tesellimiz. Ancak bu sülfürik asit kamyonunda şu an bizim gözle gördüğümüz ufak bir sızıntı var ancak alttaki durumun ne olduğuyla ilgili bir fikrimiz yok. Birazdan kaldırıldığında alttaki manzarayı görebileceğiz.

"GÜNDE BİN TON SÜLFÜRİK ASİT SEYAHAT EDİYOR"

Bu kaza bu yolda yaşanan ilk kaza değil, anladığım kadarıyla son kaza da olmayacak. Benim bildiğim en az beş tane kaza meydana geldi hatta bazı kazalarda sülfürik asitin tamamen boşaldığı ve toprağa karıştığı da oldu. Burada buna benzer yaklaşık 30 ile 50 arasında tanker bu yolda her gün seyahat etmekte. Meta Madenciliğin işlettiği nikel zenginleştirme tesisinde günde yaklaşık bin ton sülfürik asit kullanılmakta ve bu trafikte sürekli seyahat etmekte. Yollar bizim yıllardır dile getirdiğimiz gibi iki şeritli bir yol, çok tehlikeli bir yol. Bu yolun genişletilmesiyle ilgili uzun zamandır bizim çağrılarımız var. Böylesine dar, riskli, virajlı bir yolda her gün bin ton sülfürik asit taşınıyor. Bu da benim şahit olduğum beşinci kaza. Daha büyük çevre facialarıyla karşı karşıya kalma riskimiz her gün geçerliliğini korumakta. Gördes'te yaşayanlar, bu bölgede yaşayanlar bu kaza riskini, büyük bir çevre felaketi olma riskini her gün yaşıyor. Böyle bir risk olmasına rağmen tesisin kapasitesi arttırılmak isteniyor. Buraya Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisi kurulmak isteniyor. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız."

YORUMLAR
500
Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var Selendi'de tamamlanan Ayanlar Barajı'yla tarımsal verim artacak Selendi'de tamamlanan Ayanlar Barajı'yla tarımsal verim artacak Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine

Trafik Kazaları, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:56 Arda Turan, Fatih Terim'le güldüğü fotoğrafı paylaştı! Taraftar esti gürledi
13:48 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?
13:41 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski her gün yaşanıyor
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement