Sülfürik Asit Yüklü Tanker Devrildi; Kimyasal Madde Yola Aktı

BURSA'da, sürücüsünün kontorlünden çıkan sülfürik asit yüklü tanker, devrildi.

BURSA'da, sürücüsünün kontorlünden çıkan sülfürik asit yüklü tanker, devrildi. Araçtan yol kenarına dökülen kimyasal madde, AFAD görevlilerince temizlendi.



Kaza, sabah saatlerinde, Harmancık ilçesine bağlı Gökçeler köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BS 4686 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, kontrolden çıkıp, devrildi. Bu sırada, araçtan yol kenarına kimyasal madde döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, yol kenarına dökülen sıvının kimyasal ölçümünü yaparken, polis de güvenlik önlemi aldı. AFAD ekibinin incelemelerinin ardından tanker, yoldan kaldırıldı ve kimyasal madde temizlendi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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