Süloğlu Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesinde "özel eğitim sınıfı" açıldı - Son Dakika

Süloğlu Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapımı tamamlanan "özel eğitim sınıfı" törenle açıldı.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, sınıf, Kaymakamlığın girişimleriyle hazırlandı.

Kaymakam Özgür Kaya, sınıfın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kısa zamanda koordineli bir şekilde çalışılarak okula güzel bir sınıf kazandırıldığını aktaran Kaya, öğrencilere en iyi eğitimi vermeye çalıştıklarını belirtti.

Açılışın ardından öğrencilere hediye verildi.

Törende, "üstün başarı belgesi" almaya hak kazanan öğretmenlere ve Süloğlu Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz'a belgeleri verildi.

Törene, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.