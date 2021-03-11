EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M - Son Dakika

EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M

11.03.2021 10:09

Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okuduİSTİKLAL Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, öğretmen...

Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu

İSTİKLAL Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un oluşturdukları portresini taşımasıyla başladı. Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Gökhan Şenel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Remzi Uygun, İlçe Müftüsü Adem Özsoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Onlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Merkez Mahallesi Muhtarı Saim Kulaklı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile esnafın da katılımıyla İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Süloğlu'nda her kesimin bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ilk kez düzenlenen etkinlik, büyük ilgi gördü.

'İLÇE OLARAK BİR ARAYA GELDİK'

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe olarak, bir araya gelip, 100'üncü yılında İstiklal Marşı'nı okuduklarını belirterek, İstiklal Marşımızın bütün kıtalarına baktığımızda, Türk milletinin ruhunu, karakterini, vatanı için gözünü kırpmadan feda edeceğini bütün kıtalarında görüyoruz. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın, ezanımızı susturmasın, bayrağımız hep göklerde dalgalansın dedi.

Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılında ilçe olarak bir araya geldiklerini söyledi. Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle ilçemizde Cumhuriyet Ortaokulumuzda bütün ilçemizin protokolünün, halkın, vatandaşın, esnafın katılımıyla bütün kıtalarını paylaştırarak okuma etkinliği gerçekleştirdik. Bundan önceki yıllarda İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili programlar öğrencilerin katılımıyla salon programları şeklinde yapılmaktaydı. Bu yıl pandemiden dolayı bu şekilde maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak farklı bir etkinlik düzenledik. Ümit ediyorum ki bundan sonraki İstiklal Marşı'nın kabulü programı, yine salonlarda coşku içerisinde kutlanır diye konuştu.

EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M
EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M

Mehmet Ormankıran, İstiklal Marşı, Hisarcık, Süloğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu--M - Son Dakika


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