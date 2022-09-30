Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

30.09.2022 15:18
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, ilçeye bağlı Yağcılı köyünde yaşayan şehit ailesiyle bir araya geldi.

Şehit Alışkan'a Allah'tan rahmet dileyen Kaya, şehit ailelerine minnettar olduklarını, devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

MHP İl Teşkilatı Uzunköprü'de esnafı ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki partililer, Uzunköprü'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinlediklerini belirtti.

Seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tercan, "MHP olarak adım adım, karış karış sahada Uzunköprü halkı ile buluşup, dertlerini ve sıkıntılarını dinledik. Uzunköprü esnafı MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sahip çıkıyor. Gösterilen ilgi, lütfedilen güler yüz bizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Oda üyeleri için indirim anlaşması

Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Odası başkanı Harun Özen, kentteki bir un fabrikasıyla indirimli un anlaşması yapıldığını bildirdi.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, oda üyelerine yönelik olarak yapılan anlaşmanın 31 Ekim tarihine kadar geçerli olduğunu fiyatların aylık olarak düzenleneceğini belirtti.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Özen, üyelerin yararına olacak çalışmaların süreceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Edirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti Edirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti Okan Gaytancıoğlu: 'Tarımda Dışa Bağımlılık Gün Geçtikçe Artıyor' Okan Gaytancıoğlu: 'Tarımda Dışa Bağımlılık Gün Geçtikçe Artıyor' Edirne'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı Edirne'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA

Özgür Kaya, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 22:14:53. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement