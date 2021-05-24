Süloğlu Kaymakamlığının "Sera Projesi" kapsamında ürettiği ürünler hasat edildi - Son Dakika

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık bünyesinde yer alan proje ekibinin "Sera Projesi" Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından desteklendi.

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki