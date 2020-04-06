Süloğlu'nda apartmanlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki apartmanların dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiklerini belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz halkımızın toplu yaşadığı yerleri dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ konutları başta olmak üzere apartman ve sitelerin bina girişleri, iç kısımları ve ortak alanları dezenfekte edildi. Belediye olarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüreceğiz."

Ormankıran, tedbirler kapsamında ilçede kurulan gıda pazarında da denetimlerin sürdüğünü ve gerekli koruyucu önlemlerin alındığını belirtti.