Süloğlu'nda Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Süloğlu ilçesinde bağımlılıklarla mücadele konusunda gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen programa, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kaya, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda birçok faaliyet ve proje yürütüldüğünü belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda "Ben Olsaydım" temasıyla çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Sadece kolluk kuvvetlerinin gayretleriyle bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. Önyargılarımızdan kurtularak 'ben olsaydım' projesi kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, esnaf, ev hanımı gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Yaptığımız çalıştayımızda yaşanan sorunlara karşı çözüm önerileri ortaya konulacak ve neticede rapor haline getirilecektir."