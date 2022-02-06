Süloğlu'nda bal ormanı kuruluyor - Son Dakika

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde arıcılığı teşvik etmek amacıyla bal ormanı kuruluyor.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Özgür Kaya ve Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceyhan, Keramettin köyünde kurulan bal ormanı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bal ormanı projesiyle bölgede arıcılığın teşvik edilmesi, faaliyette olan arıcıların kalkınması ve ülke ekonomisine katkı verilmesi amaçlanıyor.

Ormanda lavanta dikim yapan vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Kaya, proje tamamlandığına bölgenin arı üretim potansiyelinin artacağını belirtti.

Ormana ahlat, karaçalı ve meşe gibi arıcılığa uygun ağaların konulacağını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Süloğlu Bal Ormanında yaklaşık 4500 adet kovan konulması planlanmış ve yıllık bal üretimine katkı sağlaması düşünülmüştür. Proje ile birlikte yöre arıcılığının gelişmesine katkı sağlanacak ve orman üzerindeki sosyal baskı azalacaktır. Bal üretim ormanı başta yöredeki arıcılar olmak üzere yakın çevresindeki pek çok arıcıya sezonda konaklama imkanı sağlayacaktır. Sonucunda arıcılarımız için üretim ortamı hazırlanmış olacaktır."