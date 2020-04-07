Süloğlu'nda cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

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Süloğlu'nda cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
7 saat önce
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini bildirdi.
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini bildirdi.
Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Hijyen çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını vurgulayan Ormankıran, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği için ilçemizde tüm cadde ve sokaklar dezenfekte edildi. Süloğlu Belediyesi olarak koronavirüs bulaşıcı hastalığından korunmak amacıyla dezenfekte çalışmalarını devamlı olarak aynı özen ve itinayı göstererek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ormankıran, vatandaşların çok zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:04 Kaynak: AA
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