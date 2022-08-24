Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

24.08.2022 09:41
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu'nda cami ve Kur'an kurslarında eğitim gören "Yaz Kur'an Kursu" öğrencileri "Edirne Kültür Gezisi" programına katıldı.

Süloğlu'nda cami ve Kur'an kurslarında eğitim gören "Yaz Kur'an Kursu" öğrencileri "Edirne Kültür Gezisi" programına katıldı.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen gezide 85 öğrenci Edirne'yi gezerek kentin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, gençlik koordinatörleri rehberliğinde Selimiye Camisi, Hıdırlık Tabya, II Bayezıid Külliyesi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde öğrencilere yöresel yiyecekler ikram edildi.

DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök incelemelerde bulundu

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Lalapaşa'da yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yücegök, Doğanköy Göleti ve Sulaması ve Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması şantiyelerini ziyaret etti.

Sahayı gezerek incelemelerde bulunan Yücegök, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Süloğlu, Edirne, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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