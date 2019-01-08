Son Dakika Haberleri: Süloğlu'nda "Millet Kıraathanesi" Açıldı

Süloğlu'nda "Millet Kıraathanesi" Açıldı

1 saat önce

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yapımı tamamlanan "Süloğlu Millet Kıraathanesi" törenle hizmete açıldı.

Süloğlu'nda
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yapımı tamamlanan "Süloğlu Millet Kıraathanesi" törenle hizmete açıldı.

Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın, açılışı yapılan kıraathanenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

"Millet Kıraathanesi"nin sadece bir kütüphaneden ibaret olmadığını belirten Akın, "Cumhurbaşkanımızın, yeni dönemin inşa projelerinden biri olarak nitelendirdiği 'Millet Kıraathanesi'ni hizmete açtık. Öğrencilerin ve vatandaşların kitap okumalarını teşvik etmek ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmek amacıyla dizayn edilen 'Millet Kıraathanesi', her yaşa hitap edebilecek şekilde düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Süloğlu Kaymakamlığınca yaptırılan "Millet kıraathanesi"nde verilen tüm hizmetlerden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Edirne, Süloğlu, Güncel
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