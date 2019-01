Süloğlu'nda Öğrenciler Kaymakamla Kitap Okuyor

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde, Kaymakam Muhammed Akın, başlattığı 'Son dersin son 15 dakikasında kitap okuma' etkinliği için her gün okullara giderek, sınıflarda öğrencilerle birlikte kitap okuyor. Akın, 21'inci yüzyılın en büyük sorunun, okuduğunu anlamamak olduğunu savunup, "Projeye eğitimi iyileştirmesi amacıyla başladık. Amaç; kendi yorumlarımızı oluşturabilmek, kendimize yol haritası çizebilmek, fikir çatışmalarından kendimize yol yaratmak" dedi.Süloğlu'na 7 ay önce atanan Kaymakam Muhammed Akın, ilçedeki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için okullarda 'Son dersin son 15 dakikasında kitap okuma' etkinliği başlattı. Günlük programını gideceği kitap okuma etkinliklerine göre düzenleyen Akın, okullara elinde kitabıyla girerek, sınıflarda sıralara oturup, öğrencilerle beraber kitap okuyor. İlk ve orta dereceli okullar ile liselerde yaklaşık 400 öğrencinin bulunduğu Süloğlu ilçesinde, kitap okuma etkinliğine büyük ilgi gösterildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz ile okul müdürleri ve sınıf öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte öğrenciler, istediği kitapları okuyor.'DERS SAATİNDE 15 DAKİKA OKUYORUZ'Kaymakam Muhammed Akın, 21'inci yüzyılın en büyük sorunun, okuduğunu anlamamak olduğunu savunup, "Projeye eğitimi iyileştirmesi amacıyla başladık. Artık günümüzde 21'inci yüzyılın en önemli sorunu, okuduğumuzu anlayamamak. Atalarımız 'Ağaç yaşken eğrilir' demiş. Amaç; okuduğumuz farklı yorumları kitaplardan öğrenerek, kendi yorumlarımızı oluşturabilmek, kendimize bir yol haritası çizebilmek, fikir çatışmalarından kendimize bir yol yaratmak. Biz, kaymakamlık olarak önce İlçe Milli Eğitim Müdürü sonra idarecilerimizle daha sonra öğretmenlerimizle okuma üzerinde anlaştık. Her gün koordineli olarak 3 okulumuzda son 15 dakika ders saatlerinde kitap okumaya karar verdik" diye konuştu.'1 KİŞİ BİLE KAZANSAK BİZİM İÇİN KARDIR'Toplantıları ile çeşitli programlarını öğrencilerle kitap okuma etkinliğine göre ayarladığını belirten Kaymakam Akın, "Planlarımızı kitap okuma programına göre ayarladık. Toplantı yapacaksak iş ile alakalı toplantıyı bu saate göre ayarlıyoruz. Onun dışında tüm öğretmenlerimiz koordine olarak tüm öğrencilerimiz her gün kendi okullarında bulunan kütüphanelerden sınıf rehber öğretmenleri bir liste çıkarıyor. Mesela bir arkadaşımız bugün okuyacağı kitabı belirliyor, 1 hafta sonra kontrol ediliyor, 'Kitabın neresinde?' diye" dedi.Kitapların, okulların kütüphanelerinden temin edildiğini dile getiren Akın, şunları söyledi:"Kütüphanelerimiz çok zengin kitaplarla dolu. Hatta okullarda ikinci kütüphanelerimizi kurmaya başladık. Herkes bağımsız. Kim, ne okumak istiyorsa o kitabı okuyor. Yaklaşık 2 aydır bu proje devam ediyor. Ben burada olduğum sürece bu kitap okuma projemiz devam edecek. Liseli öğrencilerle başladık. Bugün ortaokuldayım, yarın ilkokullarla başlayacak ve tekrar liseye döneceğiz. Burada okunan kitap, bir haz bıraktı, diye eve gidince çocuklar kitap okuyor. Aile çocuklarını kitap okuduğunu görünce çok mutlu oluyor. Ben 10 aileden 1 aileyi kazanabilir, onları da kitap okumaya sevk edebilirsem toplumda çığır açılabilir mi? Açılabilir. 1 kişiden 10 kişi, 10 kişiden 100 kişi, böyle belki de milyonlara ulaşabiliriz. Biz 1 kişi bile kazansak bu bizim için kardır."'KİTAP OKUMAK BİZİ ÇOK GELİŞTİRDİ'Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden İkra Nur Güven ise kitap okumanın, kendilerini geliştirdiğini belirterek, "Kaymakam bey ile kitap okumaya başlayınca heyecanlandım. Kitap okumaya başladığımdan bu yana daha akıcı konuşuyor ve sorguluyorum. Kitapta sözsüz iletişimimiz konuşuyor. Duygularımızı konuşmadan ifade ettiğimizden bahsediyor. Ben çok güzel şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Kitap okumak bizi çok geliştirdi. Derslerde daha sorgulayıcı ve akıcı konuşmaya başladık" dedi.Öğrencilerden Aleyna Kınalı da "Kaymakam bey ile kitap okuyoruz. Kitabın 85'inci sayfasındayım. Kitap okumayı çok seviyorum, yaklaşık 55 sayfa kaldı. Kitap bir kızın hayatını anlatıyor" diye konuştu."AİLELERİMLE OKUYORUM' PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz ise öğrencilerle başlatılan okuma etkinliğinin, ailelerinin de katılımıyla devam etmesini istediklerini kaydederek, "2018- 2019 eğitim- öğretim yılında Sayın Kaymakamımız öncülüğünde başlattığımız kitap okuma etkinliğimiz lise öğrencilerimizle başladı. Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencilerimizle devam ediyor. İlçemizde bütün şubelerimizi ziyaret edip, öğrencilerimizle birlikte kitap okuyoruz. Burada öğrencilerimize kitap okumayı öğütlemekle birlikte kendileriyle kitap okumanın hazzını yaşıyoruz. Günlük planlarımızı son dersin 15 dakikasına göre ayarlıyoruz, öğrencilerimizle birlikte oluyoruz. Bu projenin devamında, 'Ailelerimle okuyorum' projesini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Buradaki okuma faaliyetlerinin evde devam etmesini istiyoruz. Bu projeye 400 öğrenci ile katılım sağlıyoruz" dedi.- Edirne