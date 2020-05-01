Süloğlu'nda pazar yerindeki tedbirler artırıldı - Son Dakika

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerindeki önlemlerin artarak sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının önüne geçmek için halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerinde önlemlerin üst düzeyde alındığını belirtti.

Süloğlu Kaymakamlığıyla birlikte koordineli bir şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Ormankıran, pazara alışverişe gelen her vatandaşın ateşinin ölçüldükten sonra içeriye girdiğini kaydetti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Ormakıran, "Pazar esnafımıza her hafta olduğu gibi maske ve eldiven dağıtımını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ateşleri ölçülüp, elleri dezenfekte edildikten sonra kontrollü bir şekilde pazar yerine alınıyor. Pazar yerinde sosyal mesafeye uyulması için ekiplerimiz sürekli uyarılarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.