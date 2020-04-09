Süloğlu'nda taksi ve minibüsler dezenfekte edildi - Son Dakika

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankınan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki taksi ve minibüslerin dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Ormankıran, "Belediye personelimiz koronavirüs tedbirleri ticari taksi ve ulaşım araçlarını dezenfekte etti. Halkımızın sağlığını önemsiyor ve sürekli yoğun olarak kullandığı alanları çok sık bir şekilde dezenfekte ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ormankıran, tedbirler kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini de kaydetti.