Süloğlu'nda toplu yaşam alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu yaşadığı alanlarda dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla gerekli hijyen çalışmaların yapıldığını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Ormankıran, "Belediye ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar ve ulaşım araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda ilçemizdeki apartman boşlukları, asansörler ile halkımızın ortak kullanım alanları dahil olmak üzere yoğun temas edilen her nokta titizlikle temizleniyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların salgından etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Ormankıran, "Evde kal" çağrılarına uyan ilçe halkına teşekkür etti.