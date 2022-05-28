Süloğlu'nda traktör sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

Süloğlu'nda hasat dönemi öncesi çiftçilere yönelik güvenli traktör kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Süloğlu İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte trafik polisi Erhan Bayraktar, traktör sürücülerinin güvenli sürüş için dikkat etmesi gereken bilgileri verdi.

Katılımcılara traktörlerinde özellikle aynaların ve flaşör sarı ışığın takılı olması, römork kısımlarında ise arka sağ ve sol köşelerde reflektör işaretinin bulunmasına dikkat etmeleri gerekliliği anlatıldı.

Kaymakam Özgür Kaya, devletin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirtti.

Üretime katkı sağlayacak her türlü girişime kolaylık sağlamaya hazır olduklarını aktaran Kaya, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Eğitim toplantısına, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.