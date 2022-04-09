Süloğlu'nda "Yağmur Duası ve İftar" programı düzenlendi - Son Dakika
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Süloğlu'nda "Yağmur Duası ve İftar" programı düzenlendi

09.04.2022 15:54
Süloğlu'nda "Yağmur Duası ve İftar" programı düzenlendi

Süloğlu Kaymakamlığı, Süloğlu Belediyesi ve köy muhtarlıkları organizasyonuyla "Yağmur Duası ve İftar" programı düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığı, Süloğlu Belediyesi ve köy muhtarlıkları organizasyonuyla "Yağmur Duası ve İftar" programı düzenlendi.

Süloğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe meydanında gerçekleştirilen dua ve iftar programına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve muhtarlar programa katılanları tek tek karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ormankıran, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır gerçekleşemeyen programı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde dualarla oruç açtıklarını aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Mutluyuz, belki Trakya bölgesinde bu zamana kadar yapılmayan bir birlikteliği de gerçekleştiriyoruz. 10 köy muhtarlığımız, 4 mahalle muhtarlığımız ve kaymakamlığımızla birlikte yaklaşık üç bin vatandaşımızın katıldığı iftar yemeği ve yağmur duamızı yaptık. Halkımızla bir arada olmak bir de tüm köy ve ilçe halkımızın yoğun katılımını görmek bizleri daha mutlu etti. Böyle güzel nice birlik ve beraberlik içerisinde etkinliklerde bir arada olma dileğiyle hayırlı ramazanlar diliyorum."

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Mehmet Ormankıran, Yağmur Duası, İftar, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süloğlu'nda 'Yağmur Duası ve İftar' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süloğlu'nda "Yağmur Duası ve İftar" programı düzenlendi - Son Dakika
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