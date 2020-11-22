Süloğlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Süloğlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Süloğlu'nun kurtuluş yıl dönümümü gururla kutladıklarını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin bayrağa, vatana, İslam dinine ve Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkması gerektiğini belirten Ormankıran, "Allah ezanımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, bir daha İstiklal Marşı'mızı yazdırmasın diyerek, bu uğurda ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.
Törenden sonra vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi, maske ve kolonya dağıtıldı. Camilerde şehitler için mevlit okutuldu.
Törene Kaymakam Vekili Çağatay Çakal, Garnizon Komutanı Albay Suat Kızılırmak ve protokol katıldı.
- Kaynak: AA
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