Son Dakika Haberleri: Sultagangazi'de Avm'de Yangın Paniği

Sultagangazi'de Avm'de Yangın Paniği

29 dakika önce

SULTANGAZİ'de ilçe belediyesinin zemin katında bulunan AVM'de çıkan baca yangını paniğe sebep olurken, içerisini dumanlar kapladı.

Sultagangazi'de Avm'de Yangın Paniği, System.String[]
SULTANGAZİ'de ilçe belediyesinin zemin katında bulunan AVM'de çıkan baca yangını paniğe sebep olurken, içerisini dumanlar kapladı. İçeride bulunan müşteriler uyarı anonsu ile dışarı çıkartıldı. 

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alışveriş merkezinde yer alan bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AVM'den dumanların yükseldiği baca yangını, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü. 

 

DUMANLAR AVM'NİN İÇERİSİNİ SARDI

Dumanlar havalandırma sisteminin çalışmamasından dolayı AVM'nin içerisini sardı. Bunun üzerine dumandan nefes alamayan müşteriler, görevlilerin uyarı anonsu ile dışarı çıkarıldı. Bazı dükkanlar ise kepenk kapattı.

 

"PAT DİYE BİR SES GELDİ"

Baca yangınının çıktığı restoran çalışanı, "Izgara çalışır bir vaziyetteydi. Birden pat diye bir ses geldi. Herhalde yukarıdaki havalandırmanın aksanından kaynaklanan bir şey oldu" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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