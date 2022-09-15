Kazakistan'daki Rüzgar Çiftliği Kömür Tasarrufu Sağlıyor - Son Dakika
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Kazakistan'daki Rüzgar Çiftliği Kömür Tasarrufu Sağlıyor

15.09.2022 22:09
Kazakistan'daki Rüzgar Çiftliği Kömür Tasarrufu Sağlıyor

SULTAN, 15 Eylül (Xinhua) -- Kazakistan'ın Zhambyl Bölgesi'ndeki Zhanatas şehri yakınlarında yer alan ve toplam 100 megavat kapasiteli 40 rüzgar türbininden oluşan rüzgar çiftliği, China Power International Holding ve Visor Kazakistan tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

NUR-SULTAN, 15 Eylül (Xinhua) -- Kazakistan'ın Zhambyl Bölgesi'ndeki Zhanatas şehri yakınlarında yer alan ve toplam 100 megavat kapasiteli 40 rüzgar türbininden oluşan rüzgar çiftliği, China Power International Holding ve Visor Kazakistan tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Çinli bir firma tarafından inşa edilen ve yıllık 350 milyon kilovat saat elektrik üretme kapasitesiyle Orta Asya'nın en büyüğü olan rüzgar çiftliği, 2021 yılında faaliyete geçti. Rüzgar çiftliği, Kazakistan'ın güneyindeki elektrik kesintilerini azaltarak bir zamanlar sessizliğe bürünen sanayi şehrini yeniden hayata döndürdü. Rüzgar santralinin, aynı kapasiteye sahip başka bir termik santral ile karşılaştırıldığında, yılda yaklaşık 110.000 ton standart kömür tasarrufu sağlaması ve sera gazı emisyonlarını azaltması bekleniyor.

Kazakistan'daki Rüzgar Çiftliği Kömür Tasarrufu Sağlıyor

Kazakistan'ın Zhambyl Bölgesi'nde yer alan Zhanatas şehri yakınlarında bulunan 100 MW'lık Zhanatas rüzgar çiftliğinin kontrol merkezinde bir görevli rüzgar türbinlerinin çalışmasını izliyor, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Dmitry Vasilenko/Xinhua)

Kazakistan'daki Rüzgar Çiftliği Kömür Tasarrufu Sağlıyor

Kazakistan'ın Zhambyl Bölgesi'nde yer alan Zhanatas şehri yakınlarında bulunan 100 MW'lık Zhanatas rüzgar çiftliğinin girişi görülüyor, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Dmitry Vasilenko/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Kazakistan, Orta Asya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'daki Rüzgar Çiftliği Kömür Tasarrufu Sağlıyor - Son Dakika

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