SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'E HEDİYE EDİLEN ESERLER İLK KEZ SERGİLENİYOR - Son Dakika

JAPON İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen zırh takımı, Japon nişanı ve Japon mabedi Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ilk kez sergilenmeye başlandı.

Osmanlı Devleti ile Japon İmparatorluğu arasındaki kültürel ilişkilere ve ortak geçmişe ışık tutması açısından paha biçilmez bir birikim olarak görülen zırh takımı, Japon nişanı ve Japon mabedi ilk kez sergilenmeye başlandı. Japon İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu ve eşinin, Sultan 2. Abdülhamid'i ziyareti sonrası Meiji tarafından gönderilen bu eserler Topkapı Sarayı'ndan alınarak Saray Koleksiyonları Müzesi'ne getirildi.

"JAPON İMPARATORU MEİJİ MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRİYOR"

Eserlerin Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilme nedenini anlatan Saray Koleksiyonları Müzesi Müdürü Güller Karahüseyin, şunları söyledi:

"Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar Başkanlığı bünyesine katılmasıyla birlikte orada yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen bu Japon eserlerin, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ziyaretçilerimizle buluşması sağlandı. Bu eserler daha önce Topkapı Sarayı'ndaydı. Sultan 2.. Abdülhamid'e, Japon İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu ve eşi bir ziyarette bulunuyorlar. Bu ziyaret resmi bir ziyaret değil. Hüsnükabule mazhar oluyorlar. Sultan 2. Abdülhamid onları çok güzel karşılıyor. Hatta onlara çeşitli derecelerde nişanlarda takdim ediliyor. Prens Komatsu ve eşi ülkelerine döndükten sonra Japon imparatoru Meiji, bu ziyaretten sonra memnuniyetini belirten bir mektup gönderiyor. Bu mektupla birlikte Japon İmparatorluğu'nun en büyük nişanı olan 'Krizantem Nişanı' göndererek memnuniyetini dile getiriyor. Bu nişanın arkasında Japonca olarak 'Büyük Krizantem Nişanı 1887' yazıyor. Diğer hediye de 1892 yılında Japonya'dan getirilen zırh takımı. Bu takımın içinde kalkan, kılıç ve flama da bulunuyor. Bu zırh takımının da 400 yılı aşan tarihi var. Hatta 1615 yılında Osaka Savaşı'nda da kullanıldığı tahmin ediliyor. Çünkü zırhın göğsünde bir iz görülüyor. Bu da Japon tüccar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na getirilerek Sultan Abdülhamid'e hediye ediliyor. Bu zırh takımının dünyanın sayılı şehirlerinde olduğu biliniyor. Mabed modeli de Japon imparatoru tarafından 25. cülüs yılı hediyesi olarak gönderiliyor. Mabed de çok özel bir eser."

SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Ziyaretçiler Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2.. Abdülhamid'e hediye edilen eserleri Beşiktaş'ta bulunan Saray Koleksiyonları Müzesi'nde görebilecek. Müze pazartesi günleri hariç diğer günlerde ziyaretçilerini bekliyor.

Görüntü Dökümü

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-Saray Koleksiyonları Müzesi Müdürü Güller Karahüseyin ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Eserlerden görüntüler

- İstanbul